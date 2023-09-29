Пенсионеры смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы 1 октября
В Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, жителей пенсионного возраста и их внуков приглашают бесплатно посетить красногорский филиал Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
— Гости смогут ознакомиться с экспозициями красногорского филиала и узнать малоизвестные факты из истории Великой Отечественной, — говорится в сообщении.
Для бесплатного посещения гостям необходимо в кассах предъявить пенсионное удостоверение. Посетители также смогут посмотреть выставку из цикла «Приближение. История в деталях». Кроме того, временная экспозиция «Видел своими глазами» расскажет о судьбе жителя Красногорска, советского педагога Михаила Ивановича Соломонова, прошедшего через концлагерь.
В заключении он стал одним из руководителей лагерной подпольной организации сопротивления. Посетители увидят карточку-талон узника концлагеря, фотографии и документы. Среди наиболее интересных экспонатов — мундштук и портсигар, сделанные Михаилом Соломоновым во время заключения в концлагере.
Также посетители познакомятся с воспоминаниями бывших узников лагеря Хаммерштейн. Центральным предметом на выставке стала карта-план места для военнопленных 1965 года. Родственники, сопровождающие пенсионеров, могут бесплатно посетить филиал Музея Победы. Для этого им должно быть меньше 18 лет.
Кроме того, в честь Дня учителя в красногорском филиале Музея Победы пройдет особая программа, посвященная труду и подвигу педагогов во время Великой Отечественной войны.