Арт-объект «Солнечные часы» появился во внутреннем дворе Музея Москвы

Во внутреннем дворе Музея Москвы появился арт-объект Владимира Чернышева «Солнечные часы» в рамках фестиваля «Здесь и сейчас». Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Своей работой Чернышев обратился к узнаваемому образу измерителя времени, но придал ему новые смыслы.

— Циферблат из гудрона как будто выполняет обратную функцию — поглощает время. Зримое воплощение фразы «взвешено, сочтено, разделено» в то же время служит границей между существующим «сейчас» и «будущим», которое пока еще не наступило, — говорится в сообщении.

Первые объекты в рамках фестиваля «Здесь и сейчас» уже установлены на территории парка «Зарядье» и общественного пространства «Хлебозавод № 9».

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