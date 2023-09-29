Более 150 конкурсантов поучаствовали в фестивале "Инклюзивная Москва"

Участниками фестиваля «Инклюзивная Москва» стали более 150 конкурсантов
Подошел к концу отборочный этап фестиваля талантов для жителей столицы с ограниченными возможностями «Инклюзивная Москва». Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил департамент труда и социальной защиты населения города.
В отборочных этапах фестиваля, прошедших в апреле 2023 года, приняли участие свыше 700 детей и взрослых.
На данный момент начался окружной этап, в рамках которого выступят 156 конкурсантов из всех округов столицы. Этот этап закончится в октябре, а заключительным планируется сделать гала-концерт. Он пройдет в декабре на сцене Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой, которая является его художественный руководителем.
— «Инклюзивная Москва» является одним из старейших наших проектов. Я рада, что под его крылом год за годом развиваются новые дарования, для участников фестиваля открываются творческие горизонты. Мероприятие проводится уже в шестой раз, и за это время мы открыли много талантов. Некоторые из них занимаются в нашем центре. Финалисты смотра принимают участие в различных проектах, как городских, так и всероссийских, — цитирует Диану Гурцкую официальный сайт мэра Москвы.
В столице проходит большое количество мероприятий, которые могут посетить люди с ограниченными возможностями. Так 21 и 22 сентября в Москве в Российской государственной библиотеке отметили Международный день жестовых языков.