Более 150 конкурсантов поучаствовали в фестивале "Инклюзивная Москва"

— «Инклюзивная Москва» является одним из старейших наших проектов. Я рада, что под его крылом год за годом развиваются новые дарования, для участников фестиваля открываются творческие горизонты. Мероприятие проводится уже в шестой раз, и за это время мы открыли много талантов. Некоторые из них занимаются в нашем центре. Финалисты смотра принимают участие в различных проектах, как городских, так и всероссийских, — цитирует Диану Гурцкую официальный сайт мэра Москвы.