Реконструкцию пешеходного тоннеля под ТТК возобновят на улице Вавилова

Работы по реконструкции пешеходного тоннеля под Третьим транспортным кольцом в створе 5-го Донского проезда будут возобновлены. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В сентябре текущего года оформлены необходимые правоустанавливающие документы, — сказал он.

Левкин уточнил, что в настоящее время застройщик готовит пакет документации для оформления разрешения на строительство объекта.

В ходе работ пешеходный тоннель будет продлен под проездом в зоне крупного торгового комплекса. До этого строительство пришлось приостановить из-за выполнения отделки и монтажа лифтового оборудования, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.