Перед годовщиной Битвы за Москву о защитниках столицы расскажут в Музее Победы

В Музее Победы 28 сентября состоялся телемост «В памяти потомков навсегда». Мероприятие организовано в рамках программы «Школьный музей Победы». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

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— Партнерами программы «Школьный музей Победы» являются уже 1548 школьных музеев из разных регионов России, включая новые регионы, — сообщила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Она отметила, что в мероприятии приняли участие множество людей, которые неравнодушны и считают своим долгом передавать историю Великой Отечественной войны молодому поколению. Телемост стал ярким примеро этого.

— Сегодня мы раскрываем большую тему, которая затрагивает и оборону Москвы, и подвиги наших героев — защитников столицы, — поприветствовал участников телемоста заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Он подчеркнул, что разговоры об этом были еще за день до 100-летия Зои Космодемьянской, когда открыли выставку «Жизнь за Москву», посвященную Зое и ее товарищам. Во время телемоста, о судьбе Зои рассказала дочь участницы Великой Отечественной, соратницы Зои Космодемьянской Клавдии Милорадовой.

Кроме того, участники телемоста посетили выставку «Жизнь за Москву». В экспозиции представлены семейные архивные фотографии и реликвии.