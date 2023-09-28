В Москве открылась выставка, посвященная творцам атомной науки

Тройной юбилей: 80 лет легендарной Лаборатории №2 (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") и 120-летию академиков, трижды Героев Социалистического Труда Игоря Васильевича Курчатова и Анатолия Петровича Александрова. Оба академики - одногодки. После ранней, в 57 лет, кончины Курчатова, на его место совершенно естественно и заслуженно заступил Александров. Они были единомышленниками, вместе решавшими сложнейшие задачи по созданию, совершенствованию грозного оружия, а потом и по развитию атомной индустрии.

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Открылась выставка в День работника атомной промышленности. В экспозиции - никакой помпезности. Оригинальность, простота подачи сложнейшего научного материала, огромное количество исключительно удачно скомпонованных документов, фото, предметов из фондов Музея современной истории России и Курчатовского института. Плюс мультимедийные материалы, которые доступны для понимания и осмысления каждого посетителя, не только специалистов. Не зря музей носит имя центрального музея именно современной истории. Подача - исключительно современна.

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А вся экспозиция помогает понять, почему и как наша страна выжила, выстояв перед атомными угрозами американцев, сбросивших 6 августа 1945-го свою бомбу-смерть на Хиросиму. Как заметил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, тогда в стране был взят верный курс на стратегическое развитие атомной промышленности. Вторит ему и президент НИЦ "Курчатовский институт",член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. Он рассказал, что еще до Сталинградской битвы государственные органы поняли необходимость работ по урану. Приказ о создании Лаборатории N 2 подписан в разгар Великой Отечественной - в 1943 году. Это неимоверно ускорило работу над бомбой, установлением в 1949 году никак американцами не ожидаемого атомного паритета.

Модель атомного ледокола "Арктика" на открытии выставки "Эффект Курчатова-Александрова" в Государственном центральном музее современной истории России Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Вся экспозиция помогает понять, почему и как наша страна выжила, выстояв перед атомными угрозами американцев