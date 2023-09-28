Собянин рассказал о готовности Южной рокады на 85%

Собянин: Южная рокада готова больше чем на 85%
О готовности Южной рокады более чем на 85% сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По данным мэра уже построено 32,5 км дороги, 7 эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов.
Еще четыре участка сейчас в работе:
• от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка;
• улица Донецкая от улицы Подольской до Курьяновской набережной;
• от улицы Марьинский Парк до МКАД;
• транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.
Южная рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением около 2,7 млн человек.