Журавли задержались в Подмосковье из-за тёплой погоды
Орнитологи считают, что птицы улетят со дня на день.
«В обычные годы журавли отправляются в тёплые края уже в конце августа — первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно тёплой осени», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов телеканалу «360».
Перед перелётом птицы собираются на северо-востоке Подмосковья, а оттуда мигрируют в тёплые страны, предпочитая Индию, Израиль, Южную Испанию и Францию.