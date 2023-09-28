Журавли задержались в Подмосковье из-за тёплой погоды

«В обычные годы журавли отправляются в тёплые края уже в конце августа — первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно тёплой осени», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов телеканалу «360».