Стеклянную инсталляцию в виде корабля представили на выставке в Третьяковке
В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи представили выставку о современном российском художнике Александре Пономареве «Я безумен только в норд-норд-вест». Об этом сообщила заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.
— Мы второй раз в Третьяковской галерее делаем выставку Александра Пономарева, первая у нас состоялась уже в далеком 1996 году на Крымском валу и была посвящена воскрешению кораблей, — сказала она в ходе презентации выставки.
Карпова отметила, что в собрании выставки имеется девять работ Александра Пономарева. Выставка представляет собой ретроспективу творчества художника. Вокруг центральной инсталляции собраны различные графические работы мастера, которые он создавал на протяжении последних 20 лет.
В центре экспозиции расположена 15-метровая инсталляция — стеклянный корабль, окруженный кварцевым стеклом, который имитирует волны. Как рассказал сам художник Пономарев, проект создан специально для этой выставки.
— Это очень сложная конструкция, стекло — это как замерзшая вода, очень тяжело конструировать, — рассказал художник.
Пономарев добавил, что эта конструкция имеет большой вес и для того, чтобы занести инсталляцию в выставочный зал, потребовались сложные инженерные решения. Экспозиция получила название «Хрупкость плывущего мира», передает агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, с 21 сентября по 29 октября в Российской академии художеств проходит выставка народного художника Российской Федерации Сергея Андрияки. Тематика экспозиции направлена на повышение престижа профессии учителя.