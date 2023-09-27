Стеклянную инсталляцию в виде корабля представили на выставке в Третьяковке

В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи представили выставку о современном российском художнике Александре Пономареве «Я безумен только в норд-норд-вест». Об этом сообщила заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

— Мы второй раз в Третьяковской галерее делаем выставку Александра Пономарева, первая у нас состоялась уже в далеком 1996 году на Крымском валу и была посвящена воскрешению кораблей, — сказала она в ходе презентации выставки.

Карпова отметила, что в собрании выставки имеется девять работ Александра Пономарева. Выставка представляет собой ретроспективу творчества художника. Вокруг центральной инсталляции собраны различные графические работы мастера, которые он создавал на протяжении последних 20 лет.

В центре экспозиции расположена 15-метровая инсталляция — стеклянный корабль, окруженный кварцевым стеклом, который имитирует волны. Как рассказал сам художник Пономарев, проект создан специально для этой выставки.

— Это очень сложная конструкция, стекло — это как замерзшая вода, очень тяжело конструировать, — рассказал художник.

Пономарев добавил, что эта конструкция имеет большой вес и для того, чтобы занести инсталляцию в выставочный зал, потребовались сложные инженерные решения. Экспозиция получила название «Хрупкость плывущего мира», передает агентство городских новостей «Москва».