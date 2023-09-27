В Москве пройдет концерт "Супердискотека 90-х"

В Москве состоится концерт «Супердискотека 90-х». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

© Пресс-служба концерта «Супердискотека 90-х»

Мероприятие пройдет второго декабря в концертном зале МТС Live Холл. Тематикой концерта была выбрана трилогия режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее!». Слушатели смогут вернуться в свой школьный класс, посидеть за партой, вступить в пионеры, позаниматься в советском спортзале, «поставить» челку в парикмахерской и прикупить еды из 90-х в ларьках.

Впервые на «Супердискотеке» выступят Hi-Fi и Сергей Бобунец из «Смысловых Галлюцинаций». А «Блестящие» и Мистер Малой вернутся на сцену главного ретромегадэнса страны спустя 10 лет.

«Супердискотека» — это всегда позитивные эмоции и хорошее настроение. Мы всегда с большим удовольствием принимаем участие в этих шоу. «Супердискотека» — это круто! Банзай!» — заявил Сергей Аморалов.