$96.24+0.09101.99-0.26

Сергей Собянин утвердил состав Правительства Москвы после переизбрания

Сергей Собянин утвердил состав столичного Правительства после переизбрания на должность Мэра Москвы. Соответствующие документы были подписаны 27 сентября.

Сергей Собянин утвердил состав Правительства Москвы после переизбрания
© Mos.ru

Выборы Мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин одержал на них победу и официально вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась в концертном зале «Зарядье» 18 сентября.

В ходе первого после вступления в должность заседания Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях государственных программ развития города. Многие из них актуализируют до конца 2023 года.