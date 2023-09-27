Собянин: Травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 откроют в январе 2024 года

Новый травматолого-ортопедический корпус городской клинической больницы № 31 собираются открыть в январе 2024 года. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Здесь, на территории 31-й больницы, мы решили построить новый современный травматолого-ортопедический корпус...И возведение этого современного корпуса, обеспеченного всем современным оборудованием, конечно, позволит оказывать более качественную и современную помощь тысячам пациентов, — сказал он.

Новый корпус ГКБ №31 будет рассчитан на 100 коек: 60 коек травматологии, 40 коек ортопедии, шесть реанимационных, одна койка изолятора. Там будут созданы самые широкие диагностические и лечебные возможности для оказания плановой и экстренной медицинской помощи взрослым пациентам по профилю «травматология и ортопедия», а также «анестезиология и реанимация», «медицинская реабилитация», передает агентство городских новостей «Москва».

В конце августа Собянин объявил о старте второго этапа модернизации поликлиник. По словам главы города, специалисты уже начали работы в первых 40 поликлиниках второго этапа модернизации. Полное обновление амбулаторного звена планируют завершить до конца 2025 года.