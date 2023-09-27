В Москве до конца года откроют еще две новые гостиницы

"У нас большой номерной фонд, но недостаточно большой. Нужно еще больше. Задача для правительства Москвы - строительство нового и обновление текущего номерного фонда. <...>. Еще две гостиницы будут открыты до конца года", - сказал он.

Козлов отметил, что это будут небольшие гостиницы, одна из них пятизвездочная, еще одна - три звезды. По его словам, с начала года в столице открылись четыре новые гостиницы более чем на 400 номеров. На сегодняшний день загрузка московских отелей на 10 п. п. выше, чем была в прошлом году, она приблизилась к предпандемийным показателям.