В Москве до конца года откроют еще две новые гостиницы
Власти Москвы планируют увеличивать гостиничный фонд, открыв еще две гостиницы до конца года, сообщил журналистам исполняющий обязанности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
"У нас большой номерной фонд, но недостаточно большой. Нужно еще больше. Задача для правительства Москвы - строительство нового и обновление текущего номерного фонда. <...>. Еще две гостиницы будут открыты до конца года", - сказал он.
Козлов отметил, что это будут небольшие гостиницы, одна из них пятизвездочная, еще одна - три звезды. По его словам, с начала года в столице открылись четыре новые гостиницы более чем на 400 номеров. На сегодняшний день загрузка московских отелей на 10 п. п. выше, чем была в прошлом году, она приблизилась к предпандемийным показателям.
"В течение всего августа загрузка была равна загрузке в рекордный 2019 год", - добавил он.
По словам Козлова, в первую очередь столице нужны трех- и четырехзвездочные отели.
"Надо взглянуть на структуру потока, который к нам приезжает. В первую очередь нужны те гостиницы, которые отвечают принципу доступности, это три и четыре звезды. А также небольшие отели до 35 номеров, которые предоставляют качественный сервис по доступной цене. Мы должны дать необходимое количество предложений для этого направления", - отметил он.
Ранее и.о. заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что всего в столице открыто около 1,9 тыс. отелей и других объектов размещения. В совокупности в них могут разместиться 374 тыс. человек единовременно. Чаще всего путешественники выбирают категории "три звезды" и "четыре звезды".