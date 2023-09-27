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Собянин: Более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Конкурс грантов на реализацию социальных инициатив некоммерческих организаций Правительство Москвы учредило более 20 лет назад. За эти годы поддержку получили 3,2 тысячи добрых и полезных проектов. В 2023-м гранты получит 241 некоммерческая организация (НКО), ставшая победителем конкурса социальных инициатив. Всего было подано 900 заявок. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Собянин: Более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы
© mos.ru

В этом году рассматривались заявки в 12 номинациях: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Молодежь Москвы», «Экология мегаполиса», «Наше наследие», «Безопасная Москва», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Творческая Москва», «Медиа Москва».

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«Треть участников — дебютанты конкурса. У кого-то уже есть опыт работы, а кто-то только в начале пути. Экспертный совет оценивал реалистичность и значимость каждого проекта и определял размер гранта. Наибольшее количество победителей в номинации “Молодежь Москвы” — 66 проектов. Эта номинация всегда была одной из самых популярных, но такое количество победителей впервые. Также в тройку лидеров вошли номинации “Наше наследие” — 47 победителей — и “ЗОЖ и спорт” — 29 победителей», — подчеркнул Мэр Москвы.

Он также отметил, что для удобства участников в этом году все этапы конкурса — от подачи документов до предоставления отчетности — проводились в электронном формате.

Сергей Собянин рассказал о самых интересных проектах, ставших победителями конкурса.

Благотворительный фонд «Вариант» впервые проведет форум по развитию карьеры молодых специалистов «Карьера в культуре». На мероприятии будут представлены различные организации в сфере культуры и искусства. Участники смогут продемонстрировать свои таланты и пройти собеседование у потенциальных работодателей.

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» начнет реализацию проекта «Протянем руку помощи». В его рамках участники специальной военной операции смогут получить медицинскую и социальную помощь. В частности, их обеспечат лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и гигиеническими средствами.

Благотворительный фонд помощи научным исследованиям и разработкам «Глобал импакт альянс» («Глобальный альянс содействия») инициирует проект «Инклюзивные маршруты: решения в виртуальной реальности для детей с расстройствами аутистического спектра» (РАС). Ребят будут обучать безопасному поведению на улицах города, используя для этого возможности виртуальной реальности. К примеру, они научатся переходить дорогу. Главным итогом проекта должно стать повышение уровня социальной адаптации детей с РАС и улучшение качества их жизни в городской среде.

Московская федерация айкидо проведет Кубок Мэра Москвы по айкидо для юных воспитанников спортивных клубов.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Котодетки» организует проект «Хвостатые истории». Его основная задача — помочь четвероногим обитателям приютов обрести семью и новый дом. Для этого команда организации в течение года проведет несколько выставок с фотографиями собак и кошек.

Центр династии Рукавишниковых поддержки и развития искусств на грант создаст лабораторию современного искусства «Цех». Это профессиональная среда для студентов творческих вузов, где они смогут получить поддержку для открытия галерей и выставок от опытных деятелей искусства.

Общественно-гуманитарный центр «Молодежное сообщество» проведет фестиваль «Культурная столица», посетители которого смогут больше узнать о традициях разных народов нашей страны. Прошлогодние победители уже реализовали свои проекты и добились неплохих результатов.

АНО «Дирекция “Вспорте”» открыла районную площадку «Юг Москвы — комьюнити добра» — объединение волонтерских движений и организаций Южного административного округа. Его участники занимаются событийным, спортивным и культурным волонтерством: весной самостоятельно провели экофестиваль, а летом организовали большой праздник для горожан «Лето не для скуки». Самому юному активисту девять лет, а самому старшему — 62 года.

Благотворительный фонд «Второе дыхание» занимается сбором, перераспределением и переработкой одежды, а также создает сообщество нацеленных на осознанное потребление людей. Благодаря грантовой поддержке фонд установил 11 контейнеров для сбора одежды в разных районах Москвы, провел более 15 лекций и экскурсий по центру сортировки, а вещевую помощь получили более 20 тысяч человек.

АНО дополнительного образования «Профессиональный маяк» благодаря поддержке города провела в течение года четыре профориентационных фестиваля для старшеклассников и студентов средних и высших учебных заведений. Более 1500 молодых москвичей получили консультацию по выбору вуза и построению карьеры.

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» провел фестиваль «С собакой — можно!». Его участниками стали более 1200 человек и 35 собак из приютов. На мероприятии работал благотворительный маркет. Горожане могли передать корма, лекарства и аксессуары для животных в приютах. Было собрано 400 килограмм корма, а две собаки нашли новых хозяев. Для посетителей также провели лотерею.

Полный список лауреатов опубликован на сайте грантымэра.душевная.москва.

«Каждый реализованный проект приносит пользу жителям города, делает Москву добрее и счастливее», — отметил Мэр Москвы.

Реализовывать полезные для москвичей проекты некоммерческим организациям помогает благотворительный сервис на mos.ru. К нему присоединились уже 86 проверенных фондов, поддерживающих многодетные семьи, тяжелобольных детей, людей с инвалидностью и бездомных животных. Фонды регулярно отчитываются, куда направляются собранные средства.