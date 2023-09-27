Здание в Плетешковском переулке в Москве капитально отремонтировали

Работы по капитальному ремонту в доме №19, строение 9 в Плетешковском переулке завершены. Строение площадью почти 1,7 тыс. кв. м расположено в Басманном районе Центрального административного округа, сообщили в пресс-службе департамента капремонта (ДКР) Москвы.

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"Двухэтажное кирпичное здание в форме буквы "П" было построено по индивидуальному проекту в 1937 году. За почти 90 лет часть конструкций здания пришла в негодность, а инженерные системы нуждались в полном обновлении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе капремонта специалисты заменили стропильную систему и металлическое покрытие скатной крыши площадью более 1,4 тыс. кв. м. Кровлю утеплили минеральной ватой на основе расплавленного базальта, такой материал считается пожаробезопасным и экологичным. Также выполнена замена наружной водосточной системы.

"Фундамент усилили методом инъектирования. Такой способ позволяет предотвратить его дальнейшее разрушение и продлить жизнь здания. Особый состав закачивается под высоким давлением в заранее пробуренные отверстия через тонкие трубы - инъекторы. Затем он застывает внутри, оказывая армирующий эффект и усиливая изоляционные свойства кладки", - уточнил и.о. первого замруководителя столичного ДКР Антон Мельников.

Также в ходе работ привели в порядок фасад здания площадью более 1,6 тыс. кв. м. Стены расчистили от грязи, затем укрепили их металлическими обоймами, заделали трещины и обработали защитными и противогрибковыми составами. Также стены оштукатурили и покрасили фасадной краской.

Замена внутренних коммуникаций

Специалисты обновили в здании и старые межэтажные деревянные перекрытия и лестничные марши, выполнили усиление несущих стен и оконных проемов.

"В ходе работ заменили внутренние инженерные системы - электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Кроме того, выполнили устройство систем охранной и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией", - добавили в департаменте.

По словам Мельникова, в рамках капремонта в здании выполнили перепланировку.

"Площадь новых перегородок составила 765 кв. м. Функциональное использование пространства позволило создать комфортные условия для сотрудников и посетителей. На первом этаже расположены офисы, конференц-зал, комната приема пищи, хозяйственные помещения. Организованы зоны коворкинга и переговорные. На втором этаже разместились рабочие кабинеты", - перечислил он.

Помимо этого, в помещениях заменили окна и двери, выполнили отделочные работы. Стены там оштукатурили и покрасили, их площадь - 4,2 тыс. кв. м. В санитарных помещениях стены облицевали керамической плиткой площадью порядка 560 кв. м. В рабочих помещениях сделали навесные потолки общей площадью более 1,5 тыс. кв. м. Перед укладкой напольного покрытия выполнили новую стяжку. Для кабинетов подобрали паркет и ламинат, а для коридоров, лестниц и санитарных узлов - керамическую плитку. Общая площадь покрытия составила 3 тыс. кв. м.

"Над входными группами обновили козырьки, а также отремонтировали ступени и установили пандус. Здание обеспечили средствами звуковой, визуальной и тактильной информации с указанием направления движения и мест доступности для групп маломобильного населения", - резюмировал Мельников.