Школьники из новых регионов прошли по залам Музея Победы

27 сентября Музей Победы на Поклонной горе посетили школьники из новых регионов России.

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В преддверии Дня воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Музей Победы посетили более 500 школьников из четырех новых регионов. Экскурсии проводили два дня.

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Ребята приняли участие в квесте «По следам военного корреспондента». Им предстояло провести расследование, в процессе которого они должны были найти сведения о судьбе неизвестного корреспондента и восстановить на поврежденных страницах блокнота материалы, над которыми, рискуя жизнью, работал отважный журналист.

Почти полтора десятка подростков в одной группе. Каждые пять минут в залы заходят новые группы, сменяя тех, кто уже познакомился с экспозициями и послушал рассказы экскурсоводов.

— Мы приехали из Бердянска, — говорит одна из сопровождающих группы, учитель русского языка и русской литературы Анна Орлова. — До Москвы добирались почти сутки, и для многих — и взрослых, и детей — было счастьем и мечтой увидеть Москву.

Сама Анна Орлова столицу посещала давно, еще ребенком. Тогда в столицу ее возили родители. Сегодня она сама мама девочки-подростка, привезла ребят в Москву. За неполную неделю дети посетили ВДНХ, побывали на представлении в кукольном театре, а вчера осуществилось желание многих — побывать на Красной площади и в Александровском саду.

— Мне все понравилось, — поделилась одна из участниц экскурсии Алина Ивановская. — И мне, и мне, — наперебой заговорили школьники.

Впереди у них обратная дорога в Бердянск. Хотя, конечно, уезжать из Москвы немного жаль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мастепанов, экскурсовод Музея Победы: