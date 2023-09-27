$96.50+0.26101.98-0.01

Школьники из новых регионов прошли по залам Музея Победы

27 сентября Музей Победы на Поклонной горе посетили школьники из новых регионов России.

Школьники из новых регионов прошли по залам Музея Победы
© Вечерняя Москва

В преддверии Дня воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Музей Победы посетили более 500 школьников из четырех новых регионов. Экскурсии проводили два дня.

Видео дня

Ребята приняли участие в квесте «По следам военного корреспондента». Им предстояло провести расследование, в процессе которого они должны были найти сведения о судьбе неизвестного корреспондента и восстановить на поврежденных страницах блокнота материалы, над которыми, рискуя жизнью, работал отважный журналист.

Почти полтора десятка подростков в одной группе. Каждые пять минут в залы заходят новые группы, сменяя тех, кто уже познакомился с экспозициями и послушал рассказы экскурсоводов.

— Мы приехали из Бердянска, — говорит одна из сопровождающих группы, учитель русского языка и русской литературы Анна Орлова. — До Москвы добирались почти сутки, и для многих — и взрослых, и детей — было счастьем и мечтой увидеть Москву.

Сама Анна Орлова столицу посещала давно, еще ребенком. Тогда в столицу ее возили родители. Сегодня она сама мама девочки-подростка, привезла ребят в Москву. За неполную неделю дети посетили ВДНХ, побывали на представлении в кукольном театре, а вчера осуществилось желание многих — побывать на Красной площади и в Александровском саду.

— Мне все понравилось, — поделилась одна из участниц экскурсии Алина Ивановская. — И мне, и мне, — наперебой заговорили школьники.

Впереди у них обратная дорога в Бердянск. Хотя, конечно, уезжать из Москвы немного жаль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мастепанов, экскурсовод Музея Победы:

— Ребят во время экскурсии ждал рассказ о главных событиях Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда, обороне Москвы и, конечно же, о Великой Победе. Возможно, среди фотографий героев, ковавших Победу, ребята найдут своих родственников или станут участниками проекта «Лица Победы», прислав фотографии родных и близких. Сейчас в базе — более миллиона снимков добровольцев и героев, фронтовиков и людей тыла.