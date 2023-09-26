В Москве пройдет конференция «Геометрия книжного пространства молодежи»

Конференция «Геометрия книжного пространства молодежи» пройдет в столице
В Российской государственной библиотеке для молодежи 27 и 28 сентября состоятся мероприятия III общероссийской научно-практической конференции «Геометрия книжного пространства молодежи». Ее участниками станут издатели, редакторы, критики и библиотечные специалисты, изучающие литературные интересы молодых читателей в России.
В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, экспертные сессии, питчинги проектов, автограф-сессии. Ее откроет пленарное заседание, на котором представят доклады на темы «Как и что читает молодежь: литературные предпочтения, выбор книг, отношение к библиотекам» и «Круг молодежного чтения. Вопросы. Вызовы. Проблемы».
Во второй день конференции состоятся панельные дискуссии и публичный диалог, в ходе которого расскажут о новых технологиях чтения для людей с инвалидностью по зрению. Также на питч-сессии «От книги к действиям! Проекты, продвигающие молодежную литературу и творчество молодых в библиотечной среде» представят концепции и практики по теме, реализованные в разных регионах страны.
С апреля 2021 года пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали более 300 тысяч книг. Чаще всего москвичи выбирали книги «Тревожные люди» и «Вторая жизнь Уве» шведского писателя Фредерика Бакмана. Кроме того, горожане часто бронируют роман «Авиатор» Евгения Водолазкина, книгу «Щегол» Донны Тартт, «Приключения Тома Сойера» американского классика Марка Твена и многие другие.