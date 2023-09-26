В Москве пройдет конференция «Геометрия книжного пространства молодежи»

В Российской государственной библиотеке для молодежи 27 и 28 сентября состоятся мероприятия III общероссийской научно-практической конференции «Геометрия книжного пространства молодежи». Ее участниками станут издатели, редакторы, критики и библиотечные специалисты, изучающие литературные интересы молодых читателей в России.

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В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, экспертные сессии, питчинги проектов, автограф-сессии. Ее откроет пленарное заседание, на котором представят доклады на темы «Как и что читает молодежь: литературные предпочтения, выбор книг, отношение к библиотекам» и «Круг молодежного чтения. Вопросы. Вызовы. Проблемы».

Во второй день конференции состоятся панельные дискуссии и публичный диалог, в ходе которого расскажут о новых технологиях чтения для людей с инвалидностью по зрению. Также на питч-сессии «От книги к действиям! Проекты, продвигающие молодежную литературу и творчество молодых в библиотечной среде» представят концепции и практики по теме, реализованные в разных регионах страны.