В Москве пройдет конференция «СберВЭД 2023: Индия»

Сбербанк проведет конференцию «СберВЭД 2023: Индия». Мероприятие состоится 28 сентября в Москве и предназначено для участников внешнеэкономической деятельности.

Участники узнают, как найти партнера среди индийских компаний, как вести переговоры и выстраивать бизнес с этой страной, как организовать расчеты с Индией.

Среди направлений, которые могут быть интересны деловой среде при взаимодействии с индийскими компаниями — продукты питания, стройматериалы, текстиль, одежда. Этим темам будут посвящены выступления спикеров.

В числе спикеров — заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов, руководитель направления по исследованиям Индии Московской школы управления «Сколково» Лидия Кулик, руководитель «Технониколь Азия» Антон Беляков и многие другие.