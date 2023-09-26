В Москве пройдет конференция «СберВЭД 2023: Индия»
Сбербанк проведет конференцию «СберВЭД 2023: Индия». Мероприятие состоится 28 сентября в Москве и предназначено для участников внешнеэкономической деятельности.
Участники узнают, как найти партнера среди индийских компаний, как вести переговоры и выстраивать бизнес с этой страной, как организовать расчеты с Индией.
Среди направлений, которые могут быть интересны деловой среде при взаимодействии с индийскими компаниями — продукты питания, стройматериалы, текстиль, одежда. Этим темам будут посвящены выступления спикеров.
В числе спикеров — заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов, руководитель направления по исследованиям Индии Московской школы управления «Сколково» Лидия Кулик, руководитель «Технониколь Азия» Антон Беляков и многие другие.
В конференции можно принять участие как офлайн, так и онлайн.