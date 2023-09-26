В Москве пройдет финал юбилейной спартакиады «Моспром»

30 сентября на территории спортивного комплекса «Лужники» состоится финал пятой столичной спартакиады «Моспром». Для спортсменов и болельщиков подготовили развлекательную программу с мастер-классами, музыкальными и танцевальными номерами.

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Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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Уже пятый год спартакиада «Моспром» объединяет сотрудников предприятий различных отраслей — от пищевой промышленности до машиностроения, а также студентов высших и средних учебных заведений.

— Соревнования развивают корпоративный спорт среди работников и позволяют наладить сотрудничество. В этот раз в финальных играх будут состязаться свыше двух тысяч человек — представители 106 предприятий и более 40 вузов и колледжей. В юбилейный год мы решили сделать финал спартакиады общественным праздником и пригласить всех желающих поддержать участников, — рассказал Овчинский.

В ходе мероприятия многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины покажут спортивный номер и проведут мастер-класс. Сослан Асбаров, мастер спорта международного класса по боксу в полутяжелой весовой категории, проведет разминку и покажет комплекс упражнений, которые развивают координацию и баланс.

Перед участниками состязаний и гостями с кавер-шоу выступит музыкальная группа Brevis Brass Band, а также Екатерина Гусева с диджей-сетом. Кроме того, гостей ждет танцевально-акробатическое представление и номер от чирлидеров.

В рамках развлекательной программы также пройдут мастер-классы по приготовлению пончиков из столичных продуктов, кастомизации футболок и созданию мотивирующих плакатов. Кроме того, можно будет поиграть в стритбол, дротиковый тир, городки и аэрохоккей.