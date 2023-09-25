Собянин: Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Всего в столице выпуском компьютерной техники, электроники и оптики занимаются более 100 компаний.

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Столичный производитель электроники разработал универсальный промышленный компьютер. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Такая машина помогает управлять важной инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности. Сегодня отечественных аналогов этому компьютеру нет», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Устройство выполняет несколько задач одновременно и хранит большой объем информации. Компьютер потребляет меньше энергии, при этом долго работает автономно. Его можно использовать в редко- или труднообслуживаемых помещениях.