Собянин: Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Всего в столице выпуском компьютерной техники, электроники и оптики занимаются более 100 компаний.
Столичный производитель электроники разработал универсальный промышленный компьютер. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Такая машина помогает управлять важной инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности. Сегодня отечественных аналогов этому компьютеру нет», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Устройство выполняет несколько задач одновременно и хранит большой объем информации. Компьютер потребляет меньше энергии, при этом долго работает автономно. Его можно использовать в редко- или труднообслуживаемых помещениях.
Всего в столице выпуском компьютерной техники, электроники и оптики занимаются более 100 компаний. Только за семь месяцев этого года их производство выросло на 28,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.