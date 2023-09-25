На территории бывшей промзоны «Братцево» построят новое жилье

На территории бывшей промзоны «Братцево» построят новые корпуса будущего жилого квартала. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© Кирилл Зыков / АГН Москва

— На месте бывших производственных зданий фабрики «Йокиш» в промзоне «Братцево» будет возведен новый жилой квартал. Согласован проект строительства трех жилых домов на Михалковской улице, после выдачи разрешения на строительство застройщик приступит к работам, — сказал он.

По его словам, площадь жилых корпусов превысит 44,6 тысячи квадратных метров. Жилой комплекс возводится вблизи усадьбы Михалково и Головинских прудов. В свою очередь генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова рассказала, что три корпуса будут рассчитаны на 585 квартир, там обустроят 109 машино-мест.

Напомним, что более 700 тысяч квадратных метров недвижимости построят на участках бывшей промышленной территории «Братцево».