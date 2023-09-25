Андрей Бочкарев: На территории бывшей промзоны «Братцево» построят новое жилье
На территории бывшей промзоны «Братцево» построят новые корпуса будущего жилого квартала. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На месте бывших производственных зданий фабрики «Йокиш» в промзоне «Братцево» будет возведен новый жилой квартал. Согласован проект строительства трех жилых домов на Михалковской улице, после выдачи разрешения на строительство застройщик приступит к работам, — сказал он.
По его словам, площадь жилых корпусов превысит 44,6 тысячи квадратных метров. Жилой комплекс возводится вблизи усадьбы Михалково и Головинских прудов. В свою очередь генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова рассказала, что три корпуса будут рассчитаны на 585 квартир, там обустроят 109 машино-мест.
Напомним, что более 700 тысяч квадратных метров недвижимости построят на участках бывшей промышленной территории «Братцево».
Ежегодно в столице строят не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В это число входят 3,5 миллиона «квадратов» жилья, включая дома по программе реновации. По ней до 2032 года новоселами станут около миллиона москвичей.