В Москве спрогнозировали срок включения отопления

Условная дата начала отопительного сезона в Москве может сместиться на две недели, на вторую половину октября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, начало октября в Центральной России будет холодным. Ночная температура будет от +2 до +7 градусов, а днем — от +7 до +12 градусов. Такие показатели соответствуют климатической норме.

Тишковец подчеркнул, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже +8 градусов по Цельсию.

«По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается. Мало того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса с недобором осадков на 20%», — добавил специалист.