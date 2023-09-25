В Москве спрогнозировали срок включения отопления
Условная дата начала отопительного сезона в Москве может сместиться на две недели, на вторую половину октября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, начало октября в Центральной России будет холодным. Ночная температура будет от +2 до +7 градусов, а днем — от +7 до +12 градусов. Такие показатели соответствуют климатической норме.
Тишковец подчеркнул, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже +8 градусов по Цельсию.
«По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается. Мало того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса с недобором осадков на 20%», — добавил специалист.
Синоптик подчеркнул, что существует высокая вероятность серьезного потепления и солнечной погоды во второй декаде октября. При этом по климатической норме обычно среднесуточная температура воздуха становится ниже +8 градусов ожидается около 5 октября, и с учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо.