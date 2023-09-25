В День старшего поколения в Москве пройдут гала-концерт и мастер-классы

Открытые лекции, мастер-классы, гала-концерт в парке развлечений "Остров мечты" для москвичей "серебряного" возраста будут организованы в Москве с 26 по 29 сентября - в эти дни в столице будет отмечаться День старшего поколения. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

"По традиции в честь Дня старшего поколения в столице пройдут мероприятия, где главными действующими лицами станут сами участники "Московского долголетия". Горожане "серебряного" возраста смогут посетить открытые лекции, позаниматься спортом и живописью, побывать на спектаклях и концертах. В парке развлечений "Остров мечты" состоится гала-концерт проекта "Московское долголетие", а на Тверском бульваре откроется экспозиция, посвященная моде и дизайну", - приводятся слова исполняющего обязанности замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова .

Кроме этого, с 26 по 29 сентября во всех центрах московского долголетия пройдет тематический фестиваль "Счастливый возраст". Гостей ждут с 12:00 до 16:00. Программа "Счастье в мудрости" пройдет 26 сентября. Все желающие москвичи старшего возраста смогут принять участие в турнире по настольным играм, посетить лекции по психологии, истории и философии, а также открытые занятия по иностранным языкам и литературные встречи. 27 сентября в рамках программы "Счастье в ЗОЖ" пройдут зарядки, занятия йогой, фейсфитнесом, гимнастикой цигун и нейрогимнастикой, а также кулинарные мастер-классы. Лидеры творческих клубов проведут мастер-классы по живописи, рисунку, иллюстрации и каллиграфии 28 сентября в рамках программы "Счастье в творчестве". 29 сентября во всех центрах московского долголетия пройдет культурная программа, организованная музыкальными, театральными и танцевальными клубами. Кроме того, в этот день состоятся финал и торжественное награждение победителей конкурса "Лидер клуба - 2023". Участники конкурса - горожане "серебряного" возраста, которые ведут активный образ жизни и готовы делиться своим мастерством, вдохновлять других на занятия любимым делом.