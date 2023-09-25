Третью новостройку по программе реновации передали под заселение в Лефортове

В столичном районе Лефортово передали под заселение третью новостройку в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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— Новые квартиры предусмотрены для 6,4 тысячи жителей. Для волнового переселения жителей в районе Лефортово подобрано восемь стартовых площадок: три новостройки уже заселяются, еще пять жилых объектов проектируется, — сказал он.

Новостройка расположена по адресу Шепелюгинская улица, дом 16 а. В нее переедут жители из трех домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участники программы реновации в этом году начали переезд в 29 новостроек. По его словам, план в рамках проекта на 2023 год выполнили на 65 процентов.