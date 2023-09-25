Москвичи теперь могут оплачивать счета при помощи СБП
Для москвичей создали новую удобную функцию – теперь на портале mos.ru можно оплачивать счета за городские услуги при помощи системы быстрых платежей (СБП). Это возможно для всех счетов, кроме единого платежного документа и услуг Мосэнерго. При этом до 31 декабря этого года действует акция – при оплате с помощью СБП не взимается банковская комиссия за операцию. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Этот способ оплаты экономит жителям не только время, но и денежные средства на комиссии. А участники программы лояльности Национальной системы платежных карт смогут получать кешбэк в размере одного процента от суммы каждого счета», — отметил и.о. замруководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.
Через СБП в сервисе «Мои платежи» можно оплачивать популярные городские услуги – обучение детей в кружках и секциях, пользование домашним телефоном и интернетом или аренда помещений. Оплата через СБП доступна тем, кто имеет стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.