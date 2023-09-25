Москвичи теперь могут оплачивать счета при помощи СБП

Для москвичей создали новую удобную функцию – теперь на портале mos.ru можно оплачивать счета за городские услуги при помощи системы быстрых платежей (СБП). Это возможно для всех счетов, кроме единого платежного документа и услуг Мосэнерго. При этом до 31 декабря этого года действует акция – при оплате с помощью СБП не взимается банковская комиссия за операцию. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.