Собянин поручил обновить подвижной состав московского метро до 2026 года

До 2026 года для столичного метро будет закуплено не менее 500 вагонов поездов "Москва-2020". Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Поезда "Москва-2020": до 2026 года закупим еще не менее 500 новых вагонов", - написал Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что впервые такие составы вышли на линии три года назад, а в настоящее время в столичном метро эксплуатируется свыше 1,1 тыс. современных вагонов.

"Парк Кольцевой и Большой кольцевой линий уже укомплектован ими на 100%. Также заменили больше половины устаревших поездов на Калужско-Рижской линии на составы современных типов", - отметил мэр.

Среди плюсов модели "Москва-2020" - широкие двери и межвагонные переходы, климатические системы с функцией обеззараживания, большие информационные экраны внутри и снаружи.