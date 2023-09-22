Стала известна причина задержки поездов на Павелецком вокзале

Юго-Западная транспортная прокуратура установила причину задержки поездов на Павелецком вокзале 12 сентября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 22 сентября.

В ходе проверки выяснилось, что сбой систем сигнализации, централизации и блокировки на станции Домодедово произошел из-за отсутствия необходимого технического обслуживания. В результате устранение проблем продлилось на час дольше нормативного.

— По результатам проверки транспортной прокуратурой начальнику Московской дирекции инфраструктуры внесено представление об устранении нарушений закона, — подчеркнули в прокуратуре.

Из-за задержки поездов изменилось расписание движения 42 составов. Проверка произошедшего была назначена после жалоб пассажиров.