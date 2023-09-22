Собянин: В столице появился парк "Зябликово"

Парк "Зябликово" создали в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки на юге Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Проект разработали с учетом пожеланий местных жителей.

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"Перед нами стояло несколько задач, - делится мэр подробностями проделанной работы. - Убрать многочисленные заборы, чтобы люди могли свободно гулять, очистить и реабилитировать территории, создать новые функциональные зоны и площадки. Всё удалось".

В районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тысяч человек, появилось крупное пространство для отдыха.

Мэр отметил, что комплексная работа привела к тому, что за последние годы эти районы очень преобразились, стали еще комфортнее для жителей. Здесь привели в порядок улицу Шипиловскую и Ореховый бульвар, создали общественное пространство в Гурьевском проезде. Открыли новое здание школы на улице Ясеневой. Годом ранее рядом появился детский сад на 345 мест.

Привели в порядок территорию школы на улице Мусы Джалиля.

После комплексной реконструкции вновь принимает пациентов детская поликлиника №12 филиала №1, в ближайшее время по новому медицинскому стандарту заработают две обновленные взрослые поликлиники - №214 и №166, филиал №3.

На юге Москвы создали первый в городе Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский". Каширское шоссе на пересечении с МКАД сделали удобнее для маломобильных горожан.

Отремонтировали Детскую школу искусств "Родник", построили спорткомплекс Школы олимпийского резерва "Юг".