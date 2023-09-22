Собянин: Строительство новых линий метрополитена будет ускорено

Москва продолжит реализовывать программы развития метрополитена. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на первом после своего переизбрания заседании Президиума правительства города.

— Город ускорит темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Кроме того, до 2026 года будет закуплено не менее 500 вагонов московского метро, — заявил он.

Собянин также объявил на заседании об изменениях в государственных программах развития города. Обновления затронут такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, программа реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», проект «Искусство — детям» и многие другие.

На сегодняшний день в Москве строится около 35 километров новых линий и 15 станций метро. В общей сложности в планах на ближайшие 10 лет запроектировать и построить 39 станций метро, передает официальный сайт мэра столицы.

Недавно в честь открытия МЦД-4 для его пассажиров записали поздравления популярные телеведущие и музыканты.

Поздравления в связи с запуском МЦД-4 записали ведущие информационных программ Первого канала Екатерина Андреева и Максим Шарафутдинов, а также народная артистка России Зара, Сергей Жуков и Mia Boyka.