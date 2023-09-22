Карты «Тройка» с изображениями пяти новых станций метро выпустили в Москве

В столице выпустили тематические карты «Тройка» с изображением пяти новых станций метро: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.