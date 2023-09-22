Тематические карты «Тройка» с изображениями пяти новых станций метро выпустили в Москве
В столице выпустили тематические карты «Тройка» с изображением пяти новых станций метро: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Выпускать тематические карты «Тройка» в честь новых станций метро стало доброй традицией. «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», которые мэр Москвы Сергей Собянин открыл в сентябре, не стали исключением», – приводятся в сообщении слова и.о. заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как отмечается, купить тематические «Тройки» можно на сайте сувенирного магазина столичной подземки, на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская».