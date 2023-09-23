Граффити с изображениями моделей автомобилей разместили на стене у завода «Москвич»

Бетонную стену, которая тянется вдоль завода «Москвич» и площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», украсили граффити. Они посвящены истории знаменитого предприятия и моделям автомобилей. Также здесь разместили абстрактные рисунки, изображающие производственные процессы.

Протяженность стены — 1,3 километра. Работы прошли в рамках благоустройства улицы Коломникова, территорий около культурного центра «Москвич» и станции метро «Текстильщики».

Видео дня

«На улице Коломникова располагаются самая востребованная площадка „Технополиса“ и завод „Москвич“, на котором в прошлом году было возобновлено производство автомобилей. Оба этих места являются своего рода символами Москвы. В связи с увеличившимися пешеходными и транспортными потоками было решено провести работы по благоустройству данной территории, чтобы сделать ее более привлекательной и комфортной для сотрудников предприятий. Художественное оформление стены специально подобранными мотивами и сюжетами не только украсило пространство, но и подчеркнуло уникальность и значимость данного места», — рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы АнтоАнтон Акулов.

Идея украсить стену возникла в начале этого года, объект имел неухоженный вид. Теперь здесь изображены знаковые модели «Москвича» в стилистиках направлений искусства, характерных для времени их производства и продажи: соцреализма, сурового стиля, нонконформизма, современного искусства и других. К работе над эскизами привлекли экспертов и коллекционеров, которые следили за исторической правильностью рисунков. Фон украшают изображения знаковых событий соответствующих эпох, среди них всесоюзная стройка, VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, покорение космоса, «Бульдозерная выставка» и другие. На граффити также представлены последние модели — «Москвич-3», «Москвич-3е» и «Москвич-6».

«Подобное решение внесло вклад в развитие культурного ландшафта города, сформировав рядом с заводом “Москвич” индустриальный стрит-арт-парк. Созданные муралы способствуют продвижению индустриальных экскурсий и знакомят с историей моделей легендарного бренда», — добавил Антон Акулов.

Изображения автомобилей плавно перетекают в абстрактные рисунки, посвященные технологиям будущего, разрабатываемым резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». На стене также размещены QR-коды, позволяющие подробнее узнать об информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологиях, микроэлектронике, электронной аппаратуре, оптике, нанотехнологиях, современных материалах, высокотехнологичном производстве, биофарме, медицинских технологиях и оборудовании.

Перед тем как украсить стену граффити, ее поверхность подготовили, выровняли и загрунтовали. Эскизы переносили на нее в темное время суток с помощью проектора. Затем контуры светового рисунка обводили и делали рядом с ними пометки о том, где находятся основные части изображения, и уже после этого раскрашивали. Художники использовали разные техники нанесения: граффити аэрозольными баллончиками, художественную роспись кистями и валиками, аэрографию, рисование с помощью маркеров для детализации. На финальном этапе нанесли защитный лак, чтобы изображения сохранились дольше.

В рамках работ по благоустройству было проложено почти 200 метров дополнительной дождевой канализации для предотвращения подтоплений. Также здесь расширили пешеходную зону, заменили покрытие на тротуарах и проезжей части, установили современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, а на переходах — опоры контрастного освещения. На остановках общественного транспорта смонтировали новые павильоны.

Кроме того, на прилегающей к предприятию территории обустроили точки велопроката и велопарковки, на улице Коломникова нанесли дорожную разметку и организовали парковочные места для автомобилистов.

Около культурного центра «Москвич» и расположенного рядом выхода со станции метро «Текстильщики» появилось новое общественное пространство. Территорию площадью почти 6,8 тысячи квадратных метров замостили гранитной плиткой, а в зеленой зоне сделали сквер. В местах отдыха установили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, качели и цветочные вазоны. Главную лестницу, ведущую к культурному центру, реконструировали и оборудовали пандусом.