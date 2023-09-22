Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте подвел итоги благоустройства Северо-Восточного административного округа.

«Продолжаю рассказывать об итогах нынешнего сезона благоустройства. В этом посте речь пойдет о проектах, реализованных в Северо-Восточном округе», – написал Собянин.

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По его словам, большие работы были проведены в парке «Долгие пруды», который находится в районе Северный. Для сохранения экологического баланса парковая территория условно была разделена на несколько функциональных зон. Ближе к жилому массиву созданы площадки для занятий спортом, тихого отдыха и детских игр. У малышей теперь есть «археологическая» песочница, где можно поработать «экскаватором». Для детей постарше установлен высотный игровой комплекс, качели-гнезда и балансиры с батутами.

С учетом пожеланий жителей была обустроена сцена с амфитеатром для проведения районных праздников и мероприятий. В парке было проложено 4 км дорожек.

Также современный облик обрел стадион в Тенистом проезде в районе Свиблово. «Новое футбольное поле с искусственным газоном и дренажной системой. За воротами под навесом – открытые мини-залы для воркаута, кроссфита, настольного тенниса. Свои площадки появились у поклонников большого тенниса, волейбола, стритбола и игры в городки», – отметил мэр.

Кроме того, неподалеку в этом же районе завершается благоустройство сквера между проездом Русанова и ул. Седова. Обновлены прогулочные маршруты и установлены новые фонари. В большой спортивной зоне можно поиграть в мини-футбол, настольный теннис и шахматы. Сделана новая детская площадка.

Еще одно интересное и уютное место появилось в районе Марьина Роща, где был благоустроен сквер на площади Борьбы. Сквер тематический – посвящен известному произведению Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки».

«В рамках проекта привели в порядок площадь, сохранив ее исторический облик и планировку. Скульптуры героев поэмы развернули друг к другу. А между ними протянули имитацию железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой – как символ пути из Москвы в Петушки. Рядом поставили стенд со справочной информацией о героях литературного произведения», – пояснил мэр.

Помимо этого, новый в районе Южное Медведково был приведен в порядок сквер вдоль ул. Молодцова. Было заменено покрытие дорожек, обустроены площадки для отдыха с качелями и скамейками.

«В СВАО названия многих улиц связаны с полярными широтами и историей освоения Северного и Южного полюсов. Среди них ул. Полярная, ул. Северодвинская, ул. Таймырская, проезды Дежнева и Шокальского. Поэтому неслучайно в районе д. 1 по ул. Молодцова установили арт-объект, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, – ярко-красный самолет Ан-2, легенду полярной авиации», – написал Собянин.

Также парк у Ростокинского акведука вдоль Яузы и проезда Кадомцева был украшен удобной прогулочной зоной и спортивным кластером. «Это часть масштабного проекта по созданию «Парка Яуза», – пояснил мэр.