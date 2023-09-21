В Москве откроется выставка, посвященная Пушкину, Тютчеву и Аксакову

"Нам не дано предугадать", главное здание Государственного литературного музея на Зубовском бульваре, 23 сентября 2023 - 18 февраля 2024

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Что объединяет "наше все" Александра Сергеевича Пушкина, издателя Ивана Аксакова и поэта Федора Тютчева? Не только грядущие юбилеи. В жизни и творчестве все трое не однажды пересекались.

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Подлинное признание поэзия Тютчева получила в 1836 году после того, как Пушкин прочитал цикл его стихов и опубликовал их в своем "Современнике". Поговаривают, что Александр Сергеевич влюбился в поэзию Тютчева и долго с восхищением рассказывал о ней знакомым.

В 1837 году Тютчев написал знаменитое стихотворение на смерть Пушкина, заканчивающееся всем известной фразой "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!". Спустя 43 года этими строками Иван Аксаков начал свою речь на открытии памятника Пушкину на Тверском бульваре. А кроме того, Иван Аксаков - муж Анны Федоровны Тютчевой, дочери поэта, и, кроме того, первый его биограф. Вот так причудливо зарифмовались биографии трех поэтов не только в жизни, но и на выставке в главном пространстве Литературного музея, где представлены живопись, графика, фотографии, рукописи, письма, личные вещи писателей и многое другое.

"Поэзия и служба" - одна из центральных тем проекта. Пушкин всегда ратовал за независимость профессии литератора. Тютчев успешно совмещал службу и творчество: строил дипломатическую карьеру. Между прочим, уже в восемнадцать лет Тютчев был зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел в чине губернского секретаря. А потому долгое время к стихам не относился как к своему главному занятию. Тем не менее каждое слово оттачивал и долго вымарывал неудачные, по его мнению, фрагменты.

"Ах, писание страшное зло, оно как бы второе грехопадение бедного разума", - не раз повторял Федор Иванович.

Природу его поэзии точно определил Аксаков: "Онничего не выдумывал, а только выражался. Он не был тем маэстро, тем художником - хозяином в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полновластный распорядитель звуков и форм, умевший творить не одним мгновенным наитием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. У Тютчева деланного нет ничего: все творится".

Иван Аксаков после долгих попыток совместить поэзию и службу выбрал литературу, ушел в отставку и начал издательское дело. В 1861 году он издавал газету "День", просуществовавшую четыре года. А затем - "Москву", выпуск которой неоднократно приостанавливался по цензурным соображениям.

Завершающий раздел проекта, пожалуй, самый богатый на открывающиеся смыслы и совпадения - "Диалог поэтических миров" иллюстрирует сближения трех поэтов в рамках любимых ими поэтических тем - "времена года", "море", "любовь", "бессонница", "безумие", "будущее".