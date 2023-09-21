Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей «Давай друЖИТЬ»

Социальному проекту «Давай ДруЖИТЬ» исполняется уже три года. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Москвичи помогают исполнять мечты детей-сирот, подростков из семейных центров и ребят с инвалидностью, — рассказал мэр.

По словам Собянина, благодаря социальному проекту 17-летняя Даша прыгнула с парашютом, 13-летняя Катя покаталась на аттракционах в парке «Сказка», а 9-летняя Алиса познакомилась с гимнасткой Маргаритой Мамун.

Кроме того, мальчики из центров содействия семейному воспитанию «Спутник», «Вертикаль», «Наш дом» и «Радуга» летом отправились на съемочную площадку своего любимого сериала «Реальные пацаны». Мальчики увидели, как создается новый сезон проекта и смогли пообщаться с главными актерами.

Сейчас на сайте проекта «Давай дружить!» размещено более 20 анкет, в которых дети рассказывают о своих заветных мечтах, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале сентября стартовал прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы». Награда была учреждена в июне прошлого года и присуждается тем, кто внес значительный вклад в развитие волонтерства в городе и помогает другим уже не менее двух лет.