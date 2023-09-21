Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей «Давай друЖИТЬ»
Социальному проекту «Давай ДруЖИТЬ» исполняется уже три года. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Москвичи помогают исполнять мечты детей-сирот, подростков из семейных центров и ребят с инвалидностью, — рассказал мэр.
По словам Собянина, благодаря социальному проекту 17-летняя Даша прыгнула с парашютом, 13-летняя Катя покаталась на аттракционах в парке «Сказка», а 9-летняя Алиса познакомилась с гимнасткой Маргаритой Мамун.
Кроме того, мальчики из центров содействия семейному воспитанию «Спутник», «Вертикаль», «Наш дом» и «Радуга» летом отправились на съемочную площадку своего любимого сериала «Реальные пацаны». Мальчики увидели, как создается новый сезон проекта и смогли пообщаться с главными актерами.
Сейчас на сайте проекта «Давай дружить!» размещено более 20 анкет, в которых дети рассказывают о своих заветных мечтах, передает официальный сайт мэра Москвы.
В начале сентября стартовал прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы». Награда была учреждена в июне прошлого года и присуждается тем, кто внес значительный вклад в развитие волонтерства в городе и помогает другим уже не менее двух лет.
Для новичков, опытных волонтеров и будущих наставников в городе работает ресурсный центр «Мосволонтер», который проводит лекции, курсы повышения квалификации, практикумы и мастер-классы. В общей сложности за девять лет обучение прошли свыше 70 тысяч горожан.