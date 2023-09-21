Собянин поручил усилить работу по благоустройству районов

Городу необходимо нарастить масштабы благоустройства городской среды. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума правительства столицы в четверг, 21 сентября.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Особое внимание в городе планируют уделить крупным паркам: Парку Горького, парку «Сокольники», музеям-заповедникам «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино». Также продолжится обновление улиц Москвы и объектов, которые входят в программу «Мой район».

Всего в столице с 2011 по 2022 годы благоустроили 503 улицы, переулка, площади и сквера, а также 950 парковых территорий.

В 2023 году в план работ включены 16 общественных пространств в центре города и других административных округах, 14 улиц и переулков, Цветной бульвар и участок Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. Кроме того, в текущем году благоустройство проводили в 76 природных и парковых территориях. Основные работы по состоянию на сегодняшний день уже завершены, передает официальный сайт мэра Москвы.