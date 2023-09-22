Собянин поручил вдвое ускорить темпы реновации жилья в Москве

Такую задачу глава Москвы Сергей Собянин поставил на первом после выборов мэра заседании президиума правительства Москвы.

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Напомним, с начала реализации программы реновации в 2017 году организовано расселение 834 старых домов. 100 процентов жителей 540-ка из них - 92,1 тысячи горожан - уже получили новые квартиры.

В некоторых районах Москвы первый этап программы реновации завершился досрочно. Более того, ускорились сроки переселения домов второго (2025-2028 годы) и третьего (2029-2032 годы) этапов: жители 75 домов получат новые квартиры быстрее, чем планировалось, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С начала 2023 года было подобрано 27 территорий под строительство, а в эксплуатацию введено 36 домов. В 2023-м полностью расселено 153 домов. Ключи от новых квартир уже получили все проживавшие там горожане - более 27 тысяч человек.

До конца сентября планируется начать переезд более семи тысяч человек.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов - более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти миллион москвичей.