Собянин анонсировал строительство нескольких социальных объектов

В ТиНАО Москвы, в поселении Рязановском построят новую поликлинику, а в Бирюлёве Восточном — школу, детский сад и поликлинику. Новые объекты возведут по столичной программе стимулирования создания мест приложения труда.

«Город предоставляет девелоперам льготы, а они возводят необходимую социальную, промышленную, офисную и другую инфраструктуру», — приводит НТВ слова мэра Москвы Сергея Собянина.

В столице уже согласовали планы реализации ещё десяти проектов по этой программе. Новые объекты появятся в Марушкинском, Сосенском и Рязановском поселениях, в Покровском-Стрешневе, Очаково-Матвеевском, Бирюлёве Восточном, Хорошёво-Мнёвниках и Обручевском районе.

После их реализации в городе появится около 12,3 тыс. рабочих мест.