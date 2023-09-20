Более 10 тысяч сувениров раздали пассажирам МЦД-4 с момента его открытия

Более 10 тыс. сувениров раздали пассажирам МЦД-4 с момента его открытия
Пассажирам четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) раздали больше 10 тыс. сувениров с момента его запуска, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по МЦД-4, который связал более 20 районов Москвы и четыре города Подмосковья. В честь открытия новой линии наземного метро мы раздали на станциях более 10 тыс. сувениров», – приводятся в сообщении слова и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) вручали гражданам самые разные подарки: чай с мятой, подставки для телефона в виде логотипа МЦД, тематические блокноты, брендированные ручки, брелоки в виде современных поездов, наборы детских карандашей, наклейки МЦД и ланчбоксы.
Ранее «Известия» сообщали, что пассажиры МЦД-4 в первый рабочий день после запуска совершили более 216 тыс. поездок. При этом за первые три дня работы маршрута с момента запуска 9 сентября пассажиры совершили более 500 тыс. поездок.