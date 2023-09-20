Более 10 тысяч сувениров раздали пассажирам МЦД-4 с момента его открытия

«Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по МЦД-4, который связал более 20 районов Москвы и четыре города Подмосковья. В честь открытия новой линии наземного метро мы раздали на станциях более 10 тыс. сувениров», – приводятся в сообщении слова и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.