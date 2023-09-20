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Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы

В Москве начнется реализация пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow, представляющей собой единую точку доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок.

Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы
© Вечерняя Москва

Постановление по этому вопросу в среду, 20 сентября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря этой инициативе съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии или провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат необходимые костюмы, реквизит и оборудование.

Платформа будет функционировать по принципу единого окна, что существенно изменит подход к согласованию съемок в столице.

В информационной базе film.moscow будут представлены 12 масштабных киносъемочных площадок, включающих в себя 82 павильона. Также заявлено все необходимое оборудование для съемок, включающее киносвет, операторскую технику, спецэффекты, транспорт, костюмы, реквизит и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице ведется активная работа по созданию и развитию кинокластера мирового масштаба. Так, строятся две студийные площадки — на Киностудии им. Горького и на «МЕТМАШе». А в Троицком административном округе столицы создается «Кинопарк «Москино».