Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы

В Москве начнется реализация пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow, представляющей собой единую точку доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок.

Постановление по этому вопросу в среду, 20 сентября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря этой инициативе съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии или провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат необходимые костюмы, реквизит и оборудование.

Платформа будет функционировать по принципу единого окна, что существенно изменит подход к согласованию съемок в столице.

В информационной базе film.moscow будут представлены 12 масштабных киносъемочных площадок, включающих в себя 82 павильона. Также заявлено все необходимое оборудование для съемок, включающее киносвет, операторскую технику, спецэффекты, транспорт, костюмы, реквизит и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.