Собянин: Центр фигурного катания Тутберидзе построили раньше срока

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, расположенного на юго-западе столицы, завершили досрочно. Спортивный объект включает в себя две ледовые арены, трансформирующиеся в хоккейные поля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно - успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что во дворце спорта предусмотрены две ледовые арены, которые могут трансформироваться в хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу.

Также Собянин рассказал, что для фигуристов в спорткомплексе создали комфортные условия для тренировок. В частности, здесь сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.