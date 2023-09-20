Креативный имиджевый кейс. Как Rambler&Co согрел аудиторию и подогрел интерес к каждому из своих активов

Креативная акция медиахолдинга укрепила имидж экологически ответственной компании и увеличила подписчиков Telegram-канала.

© Константин Жуков

9 и 10 сентября, в День города Москвы, в «Лужниках» работала Медиачайная Rambler&Co для всех гостей праздника и Московского урбанистического форума (МУФ-2023).

Видео дня

В креативном поп-ап пространстве с утра и до позднего вечера посетителям рассказывали о медиахолдинге и раздавали авторский чай со вкусом девяти СМИ Rambler&Co – «Ленты.ру», «Газеты.Ru», портала «Рамблер», «Чемпионата», «Секрета фирмы», «Мосленты», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru.

Медиачайная встречала слоганом «Горячие новости на любой вкус!», а провожала съедобными стаканчиками с авторскими напитками и биоразлагаемыми этикетками от чая с семенами луговых цветов.

Чай 3-в-1

Экология. Для устойчивого развития городской среды ключевое – это популяризация ответственного образ жизни и забота об экологии. Медиахолдинг разделяет эти принципы, вся активность на Московском урбанистическом форуме соответствовала ценностям осознанного потребления. Чай разливали в экологичные и съедобные стаканы-печенья, а в биоразлагаемых этикетках чайных пакетиков разместились семена, которые посетители забирали домой, чтобы вырастить из них луговые цветы. Все эти шаги уменьшили количество отходов – стаканчики съедали, а ярлычки забирали с собой. Всего через медиачайную за два дня прошло более 30 тысяч гостей Дня города.

Медиа. Одной их задач медиахолдинга было повышение узнаваемости своих активов. СМИ Rambler&Co тематически покрывают почти все интересы читателей, и чтобы это подчеркнуть, каждое из них наделили уникальностью, которую можно было ощутить на вкус. Специально для всех 9 медиа подобрали особенный вкус чая, который отражает его направленность. Федеральные издания «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер» были представлены классическим чёрным, травяным и зелёным чаем. Спортивное издание «Чемпионат» – бодрящим сбором с цедрой апельсина и имбирём, «Мослента» – согревающим чаем для осенних прогулок с шиповником и лемонграссом, «Секрет фирмы» – иван-чаем с чабрецом для размышлений, автомобильные Quto.ru и Motor.ru – тонизирующими сборами, гречишным и ромашковым, с кардамоном, издание о гаджетах Ferra.ru – полезным витаминным чаем с можжевельником и крапивой. Для удобства посетителей в шатре было установлено меню с подробным описанием «вкуса» каждого медиа.

Креатив. Кейс показал креативную сторону Rambler&Co. Чтобы наглядно продемонстрировать аудитории механику активности и познакомить с медиахолдингом, разработаны следующие визуальные решения и копирайты:

- стойка промоутеров была дополнена двумя большими кружками, из которых свисали чайные этикетки с логотипами активов Rambler&Co;

- на одной из сторон шатра – креатив: «Каждый человек должен сделать три вещи: 1) Почитать медиа Rambler&Co 2) Выпить чай 3) Посадить дерево. Их все можно сделать тут»;

- на другой стороне – надпись: «Rambler&Co. Не гадаем на кофейной гуще. Наливаем чай»;

- на капхолдерах – копирайт: «Не кипятись, мы уже заварили», «Варимся в инфополе», «Не обожгись от горячих новостей» и напоминание, что стаканчики лучше съесть за 40 минут после заваривания чая;

- на экологичных этикетках чайных пакетиков – инструкция по проращиванию семян луговых цветов и надпись: «Поймёшь, когда вырастут»;

- сзади шатра – большой QR-код, который ведёт на Telegram-канал медиахолдинга, с надписью «освещЧАЕМ тренда в медиа тут».

Константин Жуков

Приятное послевкусие