Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово»

Станция «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена готова более чем на 70%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«С открытием станции поездки жителей поселений Сосенского, Воскресенского и Щербинки станут еще быстрее и комфортнее, они смогут экономить в пути до 40 минут в день», – написал он.

Мэр отметил, что в настоящее время проводятся работы по монтажу систем электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности.