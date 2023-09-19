Синоптик предупредил о магнитных бурях в Москве в ближайшее время

На текущей неделе в столице ожидаются магнитные бури. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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По его словам, это явление началось еще в понедельник, 18 сентября. Ожидается, что его действие продолжится также и в течение ближайших суток.

— Но переживать не стоит, они не будут отличаться особенной силой, будут умеренного характера и не продлятся долго, — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что в среду, 20 сентября, в столичном регионе ожидается понижение атмосферного давления до отметки 740 миллиметров ртутного столба. Однако оно будет постепенно повышаться и к концу недели достигнет максимального значения, подчеркнул эксперт.

— Максимальное значение на этой неделе — около 755–757 миллиметров ртутного столба. Таких показателей оно достигнет к субботе, 23 сентября, — уточнил специалист.

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