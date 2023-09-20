Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать доплату пенсионерам

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проиндексировать доплату пенсионерам в 2024 году. Об этом сообщается на портале mos.ru.

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Это поручение Собянин дал на первом после вступления в должность заседании президиума правительства Москвы. Там же он объявил о том, что ключевые программы развития столицы будут обновлены. В частности, продолжится реконструкция поликлиник и строительство жилых домов по программе реновации.