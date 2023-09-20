Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать доплату пенсионерам
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проиндексировать доплату пенсионерам в 2024 году. Об этом сообщается на портале mos.ru.
Это поручение Собянин дал на первом после вступления в должность заседании президиума правительства Москвы. Там же он объявил о том, что ключевые программы развития столицы будут обновлены. В частности, продолжится реконструкция поликлиник и строительство жилых домов по программе реновации.
Помимо этого, мэр поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, а также вывести на городские маршруты до 2026 года не менее 900 электробусов.