В Москве состоится масштабный фестиваль хэндмейд-мастеров ArtFlection

На двух столичных площадках 7 и 8 сентября состоится масштабный всероссийский фестиваль профессиональных мастеров ArtFlection. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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— Если отмотать назад и проследить историю фестиваля, то наши мастера лучшие трендсеттеры, которые закладывали культурологические, этнические и художественные смыслы, — рассказала основатель проекта Светлана Макарова.

Так, на фестиваль привезут свои изделия более 350 мастеров из 62 городов России и ближнего зарубежья, которые прошли строгий конкурсный отбор.

Мероприятие уже девять лет объединяет профессиональных авторов и ценителей рукотворного искусства. Их количество с каждым годом увеличивается. Фестиваль состоится на площадке в Amber Plaza на Новослободской и в пространстве Хлебзавод на Дмитровской. Ожидается что выставку посетит порядка десяти тысяч гостей, многие из них приедут на мероприятие с разных уголков страны.

В этот раз темой выставок станет «Мои сказки» и «Лесные грибы». Помимо традиционной выставки, мастера проведут мастер-классы по ювелирным украшениям, гончарному делу, а также по кожевенному делу и созданию авторских кукол.

ArtFlection оказывает поддержку народных промыслов и помогает развитию малого бизнеса в России. Благодаря участию в фестивале, ремесленники из удаленных уголков страны могут заявить о себе и представить свои работы широкой аудитории.