Выставка художника Андряки пройдет осенью в Москве

Выставка народного художника Российской Федерации Сергея Андрияки пройдет с 21 сентября по 29 октября в Российской академии художеств. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили организаторы выставки.

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Выставка приурочена к Году педагога и наставника. Тема и содержание экспозиции направлены на повышение престижа профессии учителя. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи и экскурсии.

Сергей Андрияка с большим успехом провел более тысячи персональных выставок. Его картины находятся во многих музеях и частных собраниях мира. Труд художника отмечен государственными, правительственными и ведомственными наградами. Андрияка и сегодня полон творческих замыслов, которые воплощаются в замечательные произведения живописи.

Выставка, посвященная 100-летию московского спорта, открылась в Западном крыле Новой Третьяковки 14 сентября. В состав выставки вошло более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания Третьяковской галереи, Государственного русского музея, Курской картинной галереи имени Дейнеки, Мурманского областного художественного музея.