Осенний велофестиваль удивил необычным форматом

В субботу на Северном речном вокзале состоялся Осенний велофестиваль, а в воскресенье прошел Московский марафон, собравший рекордное количество участников.

© Вечерняя Москва

Велофестиваль в этом году провели в новом формате — на этот раз без велозаезда. Зато можно было присоединиться к тематическому квесту, конкурсу, соревнованиям на тренажерах, покататься на велоаттракционах. Своими выступлениями радовали приглашенные музыканты.

Видео дня

Многие москвичи участвуют в ежегодных велозаездах с самого первого велофестиваля. Для них такие велопраздники — уже часть жизни.

Надежда и Юрий Хлевные с дочкой Яной как раз из таких постоянных участников. Несмотря на то, что в этом году на велофестиваль можно было приходить без велосипеда, семья их все же взяла. Причем три одинаковых. Выглядело это очень эффектно.

— У нас спортивные шоссейные велосипеды, — описывает свой транспорт Надежда. — Мы часто катаемся на большие расстояния. Например, доезжаем до Сергиева Посада.

Надежда и Юрий приняли участие в фестивальном квесте: нужно было выполнять задания, заполнить кроссворд и отгадать ключевое слово.

— Мы прошли его раньше всех, — с гордостью говорит Надежда.

Кстати, она пришла не только с семьей, но и с парой десятков старшеклассников — Надежда работает учителем в школе № 2100.

Почти в каждом велофестивале принимал участие и Михаил Аристархов, велосипед которого легко узнать по украшающим его российскому и столичному флагам. А на форме Михаила, у сердца, нарисован сражающий змея Георгий Победоносец. Себя Михаил называет велопатриотом.

— Я люблю ездить на велосипеде. Особенно ночью. Сложно это объяснить, но внутри всегда такое ощущение, что это пусть и не очень быстрый, но полет. Выезжаю практически каждую неделю. Регулярно катаюсь на ВДНХ, в Ботаническом саду, — делится Михаил. — Моему велосипеду лет 13–14. Купил его в супермаркете за 3000 рублей. До сих пор мне служит, хотя почти все детали я уже поменял.

Участница велофестиваля Юлия Серебренникова приехала с твердым намерением победить в конкурсе костюмов и выиграть велосипед.

Для этого она облачилась в форму жокея. Образ продумала до мелочей. Даже кнут наездника с собой захватила, хотя железного коня с его помощью не ускоришь.

— Я не занимаюсь конным спортом, мне просто нравится участвовать в таких конкурсах. Велосипед мне действительно очень нужен. Мой, к сожалению, украли. А этот взяла у друга, — рассказала Юлия.

Она участвовала во всех московских велофестивалях, несмотря на то, что живет в городе Раменское.

— Многие думают, что из Подмосковья приехать в столицу с велосипедом сложно. Но у нас ведь есть диаметры. Садитесь на электричку — и все столичные парки, все дороги и веломаршруты ваши. Было бы желание.

А в воскресенье в столице состоялся праздник бегунов — Московский марафон. Забег стал рекордным по числу участников: на дистанции в 10 и 42,2 километра вышли около 30 тысяч человек.

Легкоатлет Владимир Никитин установил рекорд страны и Московского марафона в забеге на 10 километров, преодолев дистанцию за 28 минут и 1 секунду. На дистанции 42,2 километра победителем стал Дмитрий Неделин с результатом 2 часа 14 минут и 1 секунда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Филипп Конюхов, представитель Департамента Транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы: