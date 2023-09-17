Неизведанный «Центральный»: что скрывает павильон № 1 на ВДНХ

Матросы на штурме Зимнего дворца, Ленин на съезде рабочих и коровы на пастбище — все это нарисовали лучшие художники 1950-х специально для павильона № 1 «Центральный» на ВДНХ. О его воссозданном интерьере — в репортаже mos.ru.

© М. Денисова. Mos.ru

Гражданин в полосатой курортной пижаме счастливо улыбается, стоя на берегу Черного моря, а Герой Социалистического Труда Назарали Ниязов несет соцветие хлопка. Таких персонажей можно увидеть внутри павильона № 1 «Центральный» на ВДНХ. За время реставрации мастера обнаружили редкие и малоизвестные произведения искусства 1950-х. Многие из них уже восстановили, а над другими продолжают трудиться специалисты.

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В честь Дня города павильон № 1 «Центральный» на ВДНХ временно открыли для жителей и гостей столицы. Они смогли посетить бесплатные экскурсии и увидеть богатый интерьер здания. К ним присоединились корреспонденты mos.ru и узнали, что вдохновило автора картины «Штурм Зимнего дворца» и как на стене оказалась карта машинно-тракторных станций.

Ленин и Зимний дворец

Павильон № 1 «Центральный», сахарно-белый, с золотыми барельефами, капителями и звездой на шпиле, виден издалека. Он главное украшение ВДНХ, один из самых узнаваемых павильонов выставки.

«Здание построили в 1954 году в стиле сталинского ампира. Слово “сталинский” указывает на время строительства, а “ампир” отсылает нас к французской архитектуре — позднему классицизму, или стилю “ампир” в наполеоновской Франции, — величественной, помпезной и вместе с тем строгой архитектуре. У павильона № 1 “Центральный” башенная структура, три яруса, увенчанные шпилем. Его высота — 97 метров, это самое высокое здание на ВДНХ», — говорит старший экскурсовод павильона Ксения Морабито, встречая нас у входа.

В первом зале, куда мы попадаем с улицы, стены облицованы панелями из искусственного мрамора вишневого оттенка. Такой цвет ассоциируется с борьбой. Массивные деревянные двери и стеклянный плафон потолка, пропускающий солнечный свет, придают входному залу дополнительную торжественность. Это зал Великой Октябрьской революции, который посвящен событиям первых лет советской власти.

Слева на стене, в красном и золотом обрамлении, — картина художника 1950-х Павла Соколова-Скаля «Штурм Зимнего дворца», вернувшаяся на свое историческое место после реставрации. На ней изображены взволнованные солдаты и матросы, врывающиеся на Дворцовую площадь с пулеметами и винтовками, у одного забинтована голова, другой упал, и женщина-санитарка умоляюще смотрит на толпу, взывая о помощи. Но бойцы спешат взять Зимний дворец — символ императорской власти. Он застыл на заднем плане, в окнах блестят огни. Кто там внутри?

«На момент взятия Зимнего дворца императорской семьи там уже не было, Николай II отрекся от престола еще в марте 1917 года. Однако в нем оставалось Временное правительство во главе с Александром Керенским», — объясняет экскурсовод.

Штурм, согласно исследованиям историков, проходил не столь зрелищно и масштабно, как изобразил на своей картине Соколов-Скаля.

«Художника, по всей видимости, вдохновило не только взятие Зимнего, но и более позднее событие. В 1920-м в честь трехлетия Октябрьской революции на бывшей Дворцовой площади (тогда она уже называлась площадью Урицкого) провели спектакль-реконструкцию. В постановке приняли участие около семи тысяч человек. Вполне вероятно, что режиссер Сергей Эйзенштейн снял свой культовый фильм “Октябрь”, опираясь именно на эту реконструкцию, а далее сюжет и иконографию подхватили советские художники, в том числе и Соколов-Скаля», — объясняет собеседница mos.ru.

Справа в зале Великой Октябрьской революции еще одно полотно того же автора под названием «Ленин провозглашает советскую власть на 2-м съезде Советов». Картина также вернулась на свое историческое место. На ней изображены рабочие, которые внимательно слушают вождя, одни аплодируют, другие удивленно подняли головы, как бы спрашивая: «Неужели правда?» Ленин находится не в центре картины, но все взгляды обращены к нему. Таким образом художник показывает, что именно Ленин — ключевая фигура.

«Эти две работы стали вершиной творческих поисков Соколова-Скаля», — комментирует Ксения Морабито.

Трудящиеся и отдыхающие

Мы переходим в зал Сталинской конституции, выполненный в пастельных голубоватых и кремовых тонах. Его купол украшают кессоны, а в центре — золотая звезда. Здесь рассказывается о наступившем светлом будущем, за которое боролись революционеры.

«Этот зал высотой более 30 метров напоминает римский Пантеон. И, как полагается подобным архитектурным сооружениям, на потолке сделан окулюс. Так в античных храмах назывались потолочные отверстия, через которые люди видели солнце, а боги — людей. Но здесь это отверстие не сквозное, в центр поместили звезду — символ советской власти», — рассказывает экскурсовод.

Под куполом по периметру золотом написаны первые строчки гимна СССР: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». А ниже — гербы 16 советских республик, к которым в 1950-е относилась и Карело-Финская.

С четырех сторон зала когда-то располагались панно о счастливой жизни советских граждан. Сохранились лишь два. На первом, написанном художниками под руководством Александра Герасимова, студенты разных национальностей с книжками и портфелями в руках выходят из здания Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова на Ленинских горах, нынешних Воробьевых, и направляются к зрителю, что-то оживленно обсуждая. Это высотное здание построили специально для МГУ в 1953-м, за год до открытия павильона № 1 «Центральный», и живописцы сразу же увековечили его в картине. Впечатление, будто фигуры живые и сейчас сойдут со стены.

На втором панно, выполненном Сергеем Отрощенко, радостные девушки в пестрых платьях и мужчины в белых костюмах и полосатых пижамах (такая была курортная мода в те годы) гуляют вдоль черноморского побережья, кипарисов и дворцов с колоннами.

«Картины повествуют о правах граждан СССР, закрепленных в Сталинской конституции 1936 года. Она считалась самой передовой в мире. В конституции были прописаны права граждан на труд, отдых, образование и другие», — говорит Ксения Морабито.

Репродукции двух несохранившихся панно представлены на информационных стендах. Одно из них, работы Александра Герасимова, — об открытии Волго-Донского канала: трудящиеся приветствуют первый теплоход, проходящий сквозь триумфальную арку, а вокруг — бескрайние поля, которые предстоит возделывать и засеивать. Другое панно написал художник Степан Кириченко, оно называется «Депутаты Верховного совета в Кремле»: толпа мужчин и женщин, занятых серьезной беседой, на фоне колокольни Ивана Великого и сталинской высотки — символов прошлого и настоящего.

Назарали и Сталин

Затем отправляемся в зал Победы Советского Союза в Отечественной войне и борьбы за мир. Здесь мы оказываемся перед гипсовым горельефом, тонированным под бронзу, — «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Его создал Евгений Вучетич вместе с командой скульпторов. В 60-е годы горельеф закрыли фальшстеной, а затем и вовсе замуровали.

Реставраторов ждал сюрприз. Фигуры в человеческий рост — рабочие, ученые, пионеры — будто спускаются к зрителям от сталинской высотки, гидроэлектростанции, Шуховской башни — достижений того времени.

«Состояние, в котором нашли горельеф, было плачевным, многие скульптуры серьезно повредились. Пришлось воссоздавать их фрагменты по старым фотографиям. Предположительно, персонажи списаны с реальных людей. Например, справа мы видим узбека в халате и тюбетейке. Это Назарали Ниязов, Герой Соцтруда, который изобрел новый метод орошения хлопковых полей. Вучетич создал его скульптурный погрудный портрет еще до работы над горельефом и потом с него лепил скульптуру в полный рост», — объясняет экскурсовод.

Нынешний горельеф отличается от первой версии 1954 года. Тогда на знамени были изображены Ленин, Сталин, Маркс и Энгельс, но после развенчания культа личности Сталина остался только профиль Ленина. Мужчина и женщина на переднем плане в первом варианте горельефа держали герб СССР, однако позже его заменили на младенца с голубем в руках — символом мира. Реставраторы возродили последний вариант скульптурной композиции.

Кстати, Евгений Вучетич не только руководил работой над горельефом, но и был главным художником выставки.

Коровы и кочаны

В залах, расположенных рядом, выставлены фотографии, повествующие об истории павильона № 1 «Центральный» и его реставрации. Например, на одной — помещение с надстроенным вторым этажом, заставленное торговыми киосками. Так выглядел павильон в 90-е. На другой — мастера со шпателями в руках аккуратно расчищают слои штукатурки.

В зале Колхозов, Совхозов — МТС реставраторам удалось раскрыть нишу для картины, окруженную сливочно-белыми барельефами: внизу — кочаны капусты, кукуруза, яблоки, виноград, абрикосы и прочие плоды полей, садов и огородов, по краям в рамках — коровы, лошади, овцы, наверху — комбайны и тракторы. Вероятно, такие барельефы украшали и другие стены, но сохранились только здесь.

В этот зал вернули после реставрации полотно Бориса Щербакова «Молочно-мясное животноводство в СССР». Картина выполнена маслом, на ней изображено стадо коров и быков, которое пасется у реки, также на холсте есть фигуры молочниц и доярок, животноводческие фермы и линии электропередачи. Над полотном воссоздали лозунг, он был и в 1958 году: «В ближайшие годы догоним США по производству мяса, молока и масла на душу населения».

«Художник написал эту картину для павильона № 1 “Центральный”, а в 1960-е годы ее переместили в павильон “Конный манеж”», — рассказывает Ксения Морабито.

Здесь же видим на стене еще одно панно на сельскохозяйственную тематику неизвестного автора — карту машинно-тракторных станций (МТС) Советского Союза, по углам которой — живописное изображение просторов страны, поля и комбайны.

«В дальнейшем на место нарисованной карты поместили более современную электронную, на которой загорались лампочки», — уточняет экскурсовод.

Электронная часть карты не сохранилась, и реставраторы оставили на панно лишь контур СССР.

На этом месте изначально должны были разместить огромное полотно Александра Герасимова «Сталин объявляет на 2-м съезде колхозников и ударников об открытии ВСХВ», которое сейчас находится на реставрации.