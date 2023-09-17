Город выставил на торги девять земельных участков под спортивные объекты

Самый большой участок — площадью 16 тысяч квадратных метров — расположен на Измайловском шоссе. Здесь инвестор сможет разместить сооружения для технических видов спорта, например картинга или мотоспорта.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Город выставил на торги участки под размещение девяти некапитальных спортивных объектов в разных районах столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Новые пространства для занятий физкультурой и спортом появятся на востоке, юго-востоке и северо-востоке столицы, а также в Троицком административном округе. Под эти цели город предлагает инвесторам девять земельных участков общей площадью около 5,5 гектара. Права на размещение некапитальных объектов получат победители открытых аукционов, которые пройдут в конце сентября — начале октября. С инвесторами подпишут договоры на три года», — рассказал Владимир Ефимов.

Информация о торгах размещена на инвестиционном портале Москвы. Здесь можно ознакомиться с лотовой документацией, посмотреть фотографии участков, изучить ситуационные планы и требования к будущим сооружениям, их параметры и характеристики. Размер платы за размещение каждого некапитального объекта определится в ходе аукционов.

«Самый большой участок расположен на востоке столицы, на Измайловском шоссе, возле Серебряно-Виноградного пруда. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров. Победитель аукциона сможет разместить здесь сооружения и другие объекты, предназначенные для технических видов спорта — например, картинга или мотоспорта», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике ИванИван Щербаков.

Функциональное назначение остальных участков инвесторы смогут выбрать самостоятельно из перечня, утвержденного Москомспортом.

Еще два участка находятся на территории Восточного административного круга, в районах Косино-Ухтомский и Преображенское, — их площадь составляет три и 4,3 тысячи квадратных метров соответственно. На юго-востоке Москвы предлагается три лота, это неиспользуемые участки площадью от 4,5 до 10 тысяч квадратных метров. Они расположены вдоль Волгоградского проспекта в Выхино-Жулебине.

Кроме того, два некапитальных спортивных объекта можно разместить в поселке Рогово ТиНАО. Один участок площадью три тысячи квадратных метров находится возле общеобразовательной школы на Школьной улице, а второй — напротив жилого массива на Юбилейной улице, его площадь составляет 6,7 тысячи квадратных метров.

Последний участок расположен рядом с Хибинским сквером в Ярославском районе на северо-востоке столицы. Его площадь составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Рядом с участком есть учебные заведения и многоквартирные дома, остановки общественного транспорта.

Заявочные кампании по лотам завершатся в период с 20 сентября по 6 октября, сами аукционы пройдут с 26 сентября по 10 октября на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.