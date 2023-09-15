Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины «Сделано в Москве»

Более трех тысяч брендов стали участниками программы «Сделано в Москве» в этом году. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Главная задача обновленной программы — продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок, — рассказал глава города.

Столичные компании представлены на платформе сделановмоскве.рф. За год онлайн-шоурум посетили свыше двух миллионов уникальных покупателей. В ближайшем будущем в столице планируется открыть собственные магазины «Сделано в Москве», написал Собянин в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе в столице прошел первый фестиваль локального бизнеса «Неспальный район», в котором приняли участие порядка 1,2 тысячи небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Бизнесмены получили возможность представить горожанам свои услуги и товары. Для гостей фестиваля провели мастер-классы, театральные и спортивные шоу.